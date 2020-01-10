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Бизнес и законодательство 10.01.2020 16:05

В Агстафе могут наладить производство и упаковку растительных масел за $7,65 млн

ООО «Агстафинский аграрно-промышленный комплекс» (ААПК) планирует создать в Агстафинском районе Азербайджана предприятие по производству и упаковке подсолнечного и кукурузного масле, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Компания подготовила соответствующий бизнес-план. Проект создания предприятия по производству и упаковке подсолнечного и кукурузного масле оценивается в $7,65 млн. ААПК ищет инвестора, который возьмет на себя обязательства по 100%-ному финансированию данного проекта», - отметили в правительстве.

Срок реализации проекта составляет один год, срок окупаемости средств – пять лет.

ООО «Агстафинский аграрно-промышленный комплекс» со 100%-ным германским капиталом начало свою деятельность в 2009 году. Компания занимается производством муки под брендом «Джейранчёл»,высококачественных семян пшеницы, кукурузы, сои, ячменя, подсолнуха, а также производством макаронных изделий, хлеба.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МАСЛА, РАСТИТЕЛЬНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]