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Никто не пострадал в результате жесткой посадки военного вертолета на востоке Афганистана - Минобороны

Вертолет афганских военных совершил жесткую посадку в уезде Зирук восточной афганской провинции Пактика, никто из находившихся на борту не пострадал, сообщает в пятницу пресс-центр Минобороны Афганистана.

"Никто из экипажа не пострадал при посадке. Не было никакого враждебного огня или контакта с противником", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее в пятницу афганские СМИ сообщили, что вертолет Афганской национальной армии потерпел крушение в провинции Пактика.

Ariana News отмечает, что это уже третье ЧП, связанное с вертолетами афганской армии в течении нынешней недели.

Две аварии военных вертолетов были зафиксированы в минувшую среду. Сначала министерство обороны Афганистана сообщило о крушении вертолета Ми-35 в западной провинции Фарах, погибли два пилота. Отмечалось, что вертолет потерпел крушение по техническим проблемам.

Позже в тот же день военное ведомство признало еще одно ЧП - вертолет национальной армии Афганистана совершил аварийную посадку в восточной провинции Пактия. В ходе инцидента никто не пострадал, говорилось в сообщении пресс-центра министерства обороны.

Вместе с тем телеканал 1TV со ссылкой на представителя полиции провинции Шах Мохаммада Ариана сообщил, что по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате инцидента в Пактии.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МИНОБОРОНЫ, ВЕРТОЛЕТ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]