Никто не пострадал в результате жесткой посадки военного вертолета на востоке Афганистана - Минобороны

Вертолет афганских военных совершил жесткую посадку в уезде Зирук восточной афганской провинции Пактика, никто из находившихся на борту не пострадал, сообщает в пятницу пресс-центр Минобороны Афганистана.

"Никто из экипажа не пострадал при посадке. Не было никакого враждебного огня или контакта с противником", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее в пятницу афганские СМИ сообщили, что вертолет Афганской национальной армии потерпел крушение в провинции Пактика.

Ariana News отмечает, что это уже третье ЧП, связанное с вертолетами афганской армии в течении нынешней недели.

Две аварии военных вертолетов были зафиксированы в минувшую среду. Сначала министерство обороны Афганистана сообщило о крушении вертолета Ми-35 в западной провинции Фарах, погибли два пилота. Отмечалось, что вертолет потерпел крушение по техническим проблемам.

Позже в тот же день военное ведомство признало еще одно ЧП - вертолет национальной армии Афганистана совершил аварийную посадку в восточной провинции Пактия. В ходе инцидента никто не пострадал, говорилось в сообщении пресс-центра министерства обороны.

Вместе с тем телеканал 1TV со ссылкой на представителя полиции провинции Шах Мохаммада Ариана сообщил, что по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате инцидента в Пактии.