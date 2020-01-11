Новые антииранские санкции США не окажут принципиального влияния на ситуацию вокруг этой страны - Косачев

Очередные санкции Вашингтона против Ирана не окажут принципиального влияния на развитие событий вокруг этой страны, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Новые антииранские санкции США вряд ли что-то меняют принципиально в общей картине происходящего. Скорее, это не более как демонстрация решимости Вашингтона продолжать давить на Иран, пусть и экономическими рычагами, раз уж военный сюжет не получил одобрения ни внутри, ни за пределами США", - сказал Косачев "Интерфаксу".

По его мнению, гораздо любопытнее другая вчерашняя новость - запрос канадского правительства в адрес США на тему того, чем конкретно был мотивирован удар по иранскому генералу Касему Сулеймани и почему американцы не поставили заблаговременно в известность Канаду как участника антитеррористической коалиции.

"Это первое публичное выражение сомнений и почти что недовольства действиями Трампа на "западном фронте". Подозреваю, что и многие другие союзники США по НАТО, во всяком случае из грандов (на новичков надежды мало), задают Вашингтону те же вопросы, хотя и менее открыто", - отметил сенатор.

Косачев полагает, что "это уже далеко не та слепая вера в безупречность политики США на международной арене, которую мы наблюдали все последние годы и которая и внушила американцам ложную иллюзию богоизбранности, а весь остальной мир поставила в положение заложников непредсказуемых и порой вздорных эмоций в Белом доме и на Капитолийском холме".