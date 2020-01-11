Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0277 GBR   2.223 TRY   0.2894

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.56 -0.05 Brent 65.37 -0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.01.2020 09:30

Новые антииранские санкции США не окажут принципиального влияния на ситуацию вокруг этой страны - Косачев

Очередные санкции Вашингтона против Ирана не окажут принципиального влияния на развитие событий вокруг этой страны, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Новые антииранские санкции США вряд ли что-то меняют принципиально в общей картине происходящего. Скорее, это не более как демонстрация решимости Вашингтона продолжать давить на Иран, пусть и экономическими рычагами, раз уж военный сюжет не получил одобрения ни внутри, ни за пределами США", - сказал Косачев "Интерфаксу".

По его мнению, гораздо любопытнее другая вчерашняя новость - запрос канадского правительства в адрес США на тему того, чем конкретно был мотивирован удар по иранскому генералу Касему Сулеймани и почему американцы не поставили заблаговременно в известность Канаду как участника антитеррористической коалиции.

"Это первое публичное выражение сомнений и почти что недовольства действиями Трампа на "западном фронте". Подозреваю, что и многие другие союзники США по НАТО, во всяком случае из грандов (на новичков надежды мало), задают Вашингтону те же вопросы, хотя и менее открыто", - отметил сенатор.

Косачев полагает, что "это уже далеко не та слепая вера в безупречность политики США на международной арене, которую мы наблюдали все последние годы и которая и внушила американцам ложную иллюзию богоизбранности, а весь остальной мир поставила в положение заложников непредсказуемых и порой вздорных эмоций в Белом доме и на Капитолийском холме".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ИРАН


Похожие новости


Турция не меняет своей позиции по российским вооружениям - госдепартамент США Запад в лице НАТО получил от Вашингтона "пощечину" - Косачев РФ и США вплотную подошли к рубежу, когда дальнейшее сокращение СНВ возможно лишь на многосторонней основе - Рябков Ответ на санкции США против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" обязательно будет, но требует спокойного анализа - Лавров Последние антироссийские санкции США не останутся без ответа - Песков Россия ответит на санкции США зеркально - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]