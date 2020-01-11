Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0277 GBR   2.223 TRY   0.2894

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.56 -0.05 Brent 65.37 -0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.01.2020 09:35

Трамп: Сулеймани на момент убийства, по-видимому, готовил атаки против четырех посольств США

Сбитый в ходе операции США командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани на момент своей ликвидации, очевидно, готовил нападения против четырех американских посольств, заявил в интервью телеканалу Fox news президент США Дональд Трамп.

"Я могу раскрыть информацию, что, как я полагаю, (целями планируемых атак - ИФ) были бы четыре посольства", - сказал президент в ответ на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что неминуемая угроза, которую представлял Сулеймани, включала в себя нападения на посольства США.

На просьбу, какие именно посольства подвергались опасности, Трамп заявил, что "мы (администрация США - ИФ) скажем вам, что вероятно, это было посольство в Багдаде".

В пятницу глава госдепа Майк Помпео утверждал, что Касем Сулеймани до своей гибели занимался подготовкой атак против США, в частности - против посольств.

"У нас была конкретная информация по поводу непосредственной угрозы, в частности - против американских посольств", - сказал он журналистам в Белом доме.

Это заявление прозвучало после того, как многие американские конгрессмены заявили, что на брифинге по поводу американской операции по устранению Сулеймани им ничего не сообщили о том, какую именно непосредственную угрозу он представлял для США.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, ПОСОЛЬСТВА


Похожие новости


Трамп осудил демократов за критику ликвидации Сулеймани Трамп: американцы не пострадали в ходе иранского обстрела, материальный ущерб - минимальный США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани - Трамп Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия Трамп грозит Ирану новейшим оружием Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]