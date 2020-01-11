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Дальнее зарубежье 11.01.2020 10:55

СБ ООН принял резолюцию о продлении на полгода гумпомощи Сирии

Совет Безопасности ООН в последний день действия мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам принял внесенную Бельгией и Германией резолюцию, предлагающую продление механизма на полгода и доставку помощи через два КПП, а не четыре как раньше.

Документ поддержали 11 стран, воздержались 4 страны, в том числе Россия.

Прежде чем проголосовать по проекту документа, члены Совета провели почти двухчасовые закрытые консультации.

"Резолюция принимается под номером 2504", - заявил постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи, председательствующий в Совете Безопасности в январе.

Накануне стало известно, что Бельгия и Германия, курирующие гуманитарное досье в Совете, внесли проект резолюции по продлению механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию до 10 июля 2020 года, сохранив при этом три трансграничных перехода - два на границе с Турцией ("Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава") и один на границе с Ираком ("Эль-Ярубия").

Россия, в свою очередь, представила свою версию этого документа, которая предполагала доставку гумпомощи в Идлиб через территорию Турции и удаление погранпереходов из Ирака и Иордании ("Аль-Рамата"). Механизм также предлагалось продлить до 10 июля.

Однако в пятницу перед голосованием по двум проектам - российскому и западному - Германия и Бельгия внесли новый документ - еще один проект резолюции, который был в итоге принят членами СБ. По двум первым проектам голосования не было.

Согласно тексту принятой резолюции, Совет Безопасности продлевает механизм на шесть месяцев, сохранив только два трансграничных перехода - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" и исключив переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком - "Аль-Рамата" и "Эль-Ярубия".

В отличие от предложенного Россией проекта, в принятой резолюции в шестом оперативном пункте содержится просьба к генеральному секретарю ООН предоставить Совбезу к концу февраля 2020 года доклад о возможности использования альтернативных способов пересечения границы в Эль-Ярубии для доставки по прямым маршрутам гумпомощи, включая медикаменты и хирургические материалы, нуждающимся на всей территории Сирии.

В принятой резолюции подчеркивается, что более 11,1 млн человек в Сирии нуждаются в гумпомощи и отмечается, что ситуация в стране "будет ухудшаться в отсутствие политического решения сирийского конфликта".

20 декабря члены Совета не смогли прийти к компромиссному решению по продлению механизма - Совбез провел голосование по российскому и западному проектам резолюций, однако первый не набрал необходимых девяти голосов, а на второй Россия и Китай наложили вето.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]