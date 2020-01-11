Иран обещает продолжить расследование и наказать виновных в крушении украинского лайнера

Иран обещает найти виновных в крушении украинского самолета под Тегераном, сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Ирана.
"Ответственные за эту ошибку, будут представлены в Судебную организацию вооруженных сил, которая будет рассматривать их вину на законных основаниях", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что "в ответ на угрозы со стороны президента и военных США нацелить большое количество целей на территорию Исламской Республики Иран в случае контроперации и ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики из-за потенциальных угроз были приведены на высший уровень готовности".
"Через несколько часов после ракетных операций увеличилась активность военных самолетов США (...) и на некоторые радиолокационные объекты поступили сообщения о воздушных ударах по стратегическим центрам страны и множеству целей. Это вызвало большую чувствительность в подразделениях ПВО", - говорится в заявлении Генштаба ВС Ирана.
"В таких критических и критических условиях рейс 752 "Украинских авиалиний" вылетел из аэропорта Имама Хомейни и в режиме ротации находился в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и имел высоту и форму враждебного самолета. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен человеческой ошибкой, которая, к сожалению, привела к гибели соотечественников и ряда иностранных граждан", - отмечается в документе.
Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выразил соболезнования семьям погибших принес извинения за человеческую ошибку.
Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.
Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны
МИД добился исправления неправильной «карты» Азербайджана на сайте одной из программ ЕС
Сулеймани представлял непосредственную угрозу для США - Помпео
Туркменские авиалинии с 10 января временно приостанавливают полеты над Ираном
ЦБ Швейцарии получил прибыль в 2019г после убытка годом ранее
Eli Lilly покупает производителя лекарств от кожных заболеваний Dermira за $1,1 млрд
На фрагментах разбившегося в Иране "Боинга" нет веществ, которые указывают на "ненатуральный" характер крушения или теракт
В Киеве намерены требовать от Ирана компенсации, если будет доказано, что самолет в Тегеране был сбит
Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета - CBS News
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе