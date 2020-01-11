Иран обещает продолжить расследование и наказать виновных в крушении украинского лайнера

Иран обещает найти виновных в крушении украинского самолета под Тегераном, сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Ирана.

"Ответственные за эту ошибку, будут представлены в Судебную организацию вооруженных сил, которая будет рассматривать их вину на законных основаниях", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что "в ответ на угрозы со стороны президента и военных США нацелить большое количество целей на территорию Исламской Республики Иран в случае контроперации и ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики из-за потенциальных угроз были приведены на высший уровень готовности".

"Через несколько часов после ракетных операций увеличилась активность военных самолетов США (...) и на некоторые радиолокационные объекты поступили сообщения о воздушных ударах по стратегическим центрам страны и множеству целей. Это вызвало большую чувствительность в подразделениях ПВО", - говорится в заявлении Генштаба ВС Ирана.

"В таких критических и критических условиях рейс 752 "Украинских авиалиний" вылетел из аэропорта Имама Хомейни и в режиме ротации находился в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и имел высоту и форму враждебного самолета. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен человеческой ошибкой, которая, к сожалению, привела к гибели соотечественников и ряда иностранных граждан", - отмечается в документе.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана выразил соболезнования семьям погибших принес извинения за человеческую ошибку.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.