Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0277 GBR   2.223 TRY   0.2894

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.56 -0.05 Brent 65.37 -0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.01.2020 10:28

Новый инцидент с применением оружия произошел на киргизско-таджикской границе

На киргизско-таджикской границе вновь произошел инцидент с применением оружия, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.

"Ночью правоохранительные органы обеспечивали общественный правопорядок на приграничной территории и вдоль маршрутов следования пограничных нарядов. В течение ночи со стороны Таджикистана были периодически слышны выстрелы, предположительно из охотничьего ружья. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - сообщили в ГПС.

"Кроме того, ночью в местности Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области на пути следования в Баткен граждане Таджикистана закидали камнями грузовую автомашину марки Volvo, принадлежащую гражданину Киргизии, разбив лобовое стекло грузовика", - добавили в Погранслужбе.

Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

По данным киргизской стороны, в ночь с 9 на 10 января в Баткенской области Киргизии неизвестные закидали камнями две машины киргизских граждан и скрылись на территории Таджикистана. По информации правоохранительных органов Киргизии, имеются пострадавшие.

Позже граждане Таджикистана закидали камнями дом киргизского гражданина в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Киргизии, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья.

После инцидента киргизские власти вывезли из Дахмы 254 человека, в том числе 139 детей.

По данным правоохранительных органов, факт нападения на автомашины киргизских граждан со стороны граждан Таджикистана зарегистрирован в Едином реестре преступлений, в Баткенскую область выехал замминистра МВД Киргизии Алмаз Орозалиев.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану и защиту государственной границы на киргизско-таджикском участке после инцидента.

МИД Киргизии вручил ноту протеста консулу посольства Таджикистана в Бишкеке в связи с продолжающимися провокационными действиями со стороны таджикских граждан, которые дестабилизируют ситуацию на киргизско-таджикской границе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Киргизия может пойти на обмен территориями с Таджикистаном для решения вопросов границы - президент Таджикистан и Киргизия договорились об отводе сил на участке границы, где произошла перестрелка Киргизские пограничники сообщают о стабильной ситуации на неописанном участке границы с Таджикистаном Киргизия против силового решения приграничных проблем - премьер Таджикские пограничники заявляют о сложной ситуации на границе с Киргизией Президент Таджикистана назвал вопрос границы наиболее важным в отношениях с Киргизией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]