Новый инцидент с применением оружия произошел на киргизско-таджикской границе

На киргизско-таджикской границе вновь произошел инцидент с применением оружия, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.
"Ночью правоохранительные органы обеспечивали общественный правопорядок на приграничной территории и вдоль маршрутов следования пограничных нарядов. В течение ночи со стороны Таджикистана были периодически слышны выстрелы, предположительно из охотничьего ружья. Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - сообщили в ГПС.
"Кроме того, ночью в местности Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области на пути следования в Баткен граждане Таджикистана закидали камнями грузовую автомашину марки Volvo, принадлежащую гражданину Киргизии, разбив лобовое стекло грузовика", - добавили в Погранслужбе.
Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.
По данным киргизской стороны, в ночь с 9 на 10 января в Баткенской области Киргизии неизвестные закидали камнями две машины киргизских граждан и скрылись на территории Таджикистана. По информации правоохранительных органов Киргизии, имеются пострадавшие.
Позже граждане Таджикистана закидали камнями дом киргизского гражданина в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Киргизии, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья.
После инцидента киргизские власти вывезли из Дахмы 254 человека, в том числе 139 детей.
По данным правоохранительных органов, факт нападения на автомашины киргизских граждан со стороны граждан Таджикистана зарегистрирован в Едином реестре преступлений, в Баткенскую область выехал замминистра МВД Киргизии Алмаз Орозалиев.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану и защиту государственной границы на киргизско-таджикском участке после инцидента.
МИД Киргизии вручил ноту протеста консулу посольства Таджикистана в Бишкеке в связи с продолжающимися провокационными действиями со стороны таджикских граждан, которые дестабилизируют ситуацию на киргизско-таджикской границе.
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