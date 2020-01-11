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Дальнее зарубежье 11.01.2020 12:30

Кандидат в президенты США Уильямсон завершает участие в предвыборной гонке

Писательница Марианна Уильямсон объявила о долгосрочном завершении участия в предвыборной гонке перед выборами президента 2020 года, пишет в пятницу американская газета Washington Post.

"Я продолжала принимать участие в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести нашу позицию", - отметила Уильямсон.

Писательница добавила, что не хочет "мешать прогрессивному кандидату" победить в предвыборной гонке, потому она "приостановила свою политическую кампанию".

Она подчеркнула, что готова поддерживать кандидата от демократов, который будет объявлен на съезде партии в июле.

Уильямсон официально заявила о желании баллотироваться на пост президента в январе 2019 года.

Выборы США пройдут в ноябре 2020 года. Главным претендентом на роль кандидата от Демократической партии и в то же время соперником Дональда Трампа выступает Джо Байден.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]