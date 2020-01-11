Кандидат в президенты США Уильямсон завершает участие в предвыборной гонке

Писательница Марианна Уильямсон объявила о долгосрочном завершении участия в предвыборной гонке перед выборами президента 2020 года, пишет в пятницу американская газета Washington Post.
"Я продолжала принимать участие в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести нашу позицию", - отметила Уильямсон.
Писательница добавила, что не хочет "мешать прогрессивному кандидату" победить в предвыборной гонке, потому она "приостановила свою политическую кампанию".
Она подчеркнула, что готова поддерживать кандидата от демократов, который будет объявлен на съезде партии в июле.
Уильямсон официально заявила о желании баллотироваться на пост президента в январе 2019 года.
Выборы США пройдут в ноябре 2020 года. Главным претендентом на роль кандидата от Демократической партии и в то же время соперником Дональда Трампа выступает Джо Байден.
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