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Дальнее зарубежье 11.01.2020 10:59

Новым султаном Омана стал бывший министр культуры страны

Новым султаном Омана после смерти прежнего правителя страны стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, сообщает в субботу телеканал "Аль-Джазира".

Хайсам бен Тарек Аль Саид прежде занимал должность министра культуры Омана.

По данным телеканала, Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в присутствии совета правящей семьи Омана.

О смерти прежнего султана Омана Кабуса бен Саида стало известно в ночь на субботу. Ему было 79 лет, и в последнее время, по некоторым данным, он страдал от рака. В декабре султан был в Бельгии, где проходил медицинский осмотр. В Омане в связи с его смертью объявлен трехдневный траур.

Кабус бен Саид стал султаном в 1970-м году, к власти он пришел в результате бескровного дворцового переворота.

У Кабуса бен Саида не было наследников, нового султана избирал совет правящей семьи, в который входит порядка 50 членов. На это у совета было три дня, если бы они не нашли согласия, то был бы вскрыт конверт, в котором Кабус бен Саид написал имя следующего султана, и к власти пришел бы этот человек.

Султан занимает в Омане должности премьер-министра, командующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и иностранных дел.

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Тэги: ОМАН, СУЛТАН, ВЫБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]