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Регион 11.01.2020 12:34

Канада ожидает, что Иран будет сотрудничать в расследовании крушения украинского лайнера

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассчитывает на полное сотрудничество властей Ирана в ситуации с крушением украинского Boeing, сообщил в субботу официальный представитель премьер-министра Кэмерон Ахмад.

"Мы продолжим работу с нашими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование, и власти Канады ожидают полного сотрудничества со стороны Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Ахмада.

Трюдо подчеркнул, что крушение самолета - национальная трагедия для Канады.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь с пятницы на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАДА, ИРАН, ПРИЗЫВ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]