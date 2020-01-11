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Делегация Киргизии 14 января планирует провести переговоры с таджикской стороной о ситуации на границе

Переговоры по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе запланированы на 14 января, сообщила в субботу пресс-служба правительства Киргизии.

"Делегация Киргизии во главе с вице-премьером Женишем Разаковым проведет переговоры с таджикской стороной по ситуации на границе. Встреча, как ожидается, состоится 14 января на приграничной территории", - сообщили в пресс-службе.

В составе киргизской делегации руководители генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), Государственной пограничной службы (ГПС), Министерства внутренних дел, а также представители соответствующих государственных органов.

"В ходе встречи будут обсуждены ситуация на киргизско-таджикской государственной границе, дальнейшие меры по ее стабилизации, вопросы укрепления приграничной безопасности, превентивные меры по предупреждению приграничных инцидентов, а также вопросы активизации работы по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы. Встреча пройдет в соответствии с договоренностью, достигнутой по итогам телефонного разговора глав государств двух стран", - отметили в правительстве Киргизии.

В ночь на 11 января на киргизско-таджикской границе произошел очередной инцидент с применением оружия.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел телефонный разговор с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, призвав его к недопущению эскалации ситуации на границе.

Обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась в ночь с 9 на 10 января. В Баткенской области Киргизии неизвестные закидали камнями две машины киргизских граждан и скрылись на территории Таджикистана. По информации правоохранительных органов Киргизии, имеются пострадавшие.

Позже граждане Таджикистана закидали камнями дом киргизского гражданина в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Киргизии, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья.

После инцидента киргизские власти вывезли из Дахмы 254 человека, в том числе 139 детей.

По данным правоохранительных органов, факт нападения на автомашины киргизских граждан со стороны граждан Таджикистана зарегистрирован в Едином реестре преступлений, в Баткенскую область выехал замминистра МВД Киргизии Алмаз Орозалиев.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану и защиту государственной границы на киргизско-таджикском участке после инцидента.

МИД Киргизии вручил ноту протеста консулу посольства Таджикистана в Бишкеке в связи с продолжающимися провокационными действиями со стороны таджикских граждан, которые дестабилизируют ситуацию на киргизско-таджикской границе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, ПЕРЕГОВОРЫ


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