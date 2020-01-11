Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выплатит все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров потерпевшего крушение рейса Тегеран-Киев согласно международным правилам.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются", - заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу.

Он также отметил, что МАУ поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана.

Ранее президент Украины заявил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, а также официальных извинений по дипломатическим каналам.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта рано утром 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.



