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СНГ 11.01.2020 17:20

МАУ пообещала выплатить все полагающиеся по закону компенсации по украинскому "Боингу", сбитому иранскими военными

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выплатит все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров потерпевшего крушение рейса Тегеран-Киев согласно международным правилам.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются", - заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу.

Он также отметил, что МАУ поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана.

Ранее президент Украины заявил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, а также официальных извинений по дипломатическим каналам.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта рано утром 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

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Тэги: УКРАИНА, АВИАКОМПАНИЯ, КАТАСТРОФА, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]