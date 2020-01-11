Оператор сбил украинский самолет в Тегеране, приняв его за ракету - КСИР

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске крылатой ракеты и принял лайнер за нее.
"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил иранский военный на пресс-конференции, видео которого обнародовано в твиттере. Его слова также приводит агентство "Тасним".
"Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом", - заявил он, добавив, что расследование будет продолжаться на высшем уровне.
"Информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство", - сказал он.
Самолет "Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января сразу после вылета из Тегерана в Киев. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Ранее в субботу Иран объявил, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
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