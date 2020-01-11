Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет".

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км и находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

В августе 1999 года в районе Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда погибли 17,5 тыс. человек.