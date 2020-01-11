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Регион 11.01.2020 18:40

Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула

Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7, спровоцировавшее панику среди местных жителей, сообщает в субботу турецкая газета "Хюрриет".

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км и находился в Мраморном море недалеко от побережья района Силиври провинции Стамбул.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

В августе 1999 года в районе Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда погибли 17,5 тыс. человек.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]