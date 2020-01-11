Премьер Великобритании счел признание Ирана об украинском самолете важным шагом

Тот факт, что Иран признал свою причастность к крушению украинского лайнера, является важным первым шагом, необходимо международное расследование, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чьи слова приводит в субботу газета The Guardian.

"Признание Ираном того, что рейс 752 Международных авиалиний Украины был сбит по ошибке его собственными вооруженными силами - важный первый шаг", - говорится в заявлении Джонсона.

По его словам, трагедия с самолетом "только подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе".

"Мы все видим, что дальнейший конфликт приведет к еще большим потерям и трагедиям. Необходимо, чтобы все лидеры теперь шли по дипломатическому пути", - подчеркнул Джонсон.

Он пообещал, что власти Великобритании сделают все, чтобы поддержать семьи четверых подданных страны, погибших в авиакатастрофе. После инцидента требуется провести всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование, подчеркнул Джонсон, и вернуть на родину тела тех, кто погиб.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь с пятницы на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Катастрофа произошла на фоне роста напряженности между Ираном и США после того, как американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.