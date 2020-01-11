Двое американских военных погибли из-за взрыва в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли и двое пострадали в результате взрыва фугаса на юге Афганистана, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Минобороны США.

Взрыв произошел в субботу, военные находились в армейском автомобиле. По некоторым данным взрывное устройство сработало в провинции Кандагар.

Ответственность за инцидент взяло на себя движение "Талибан".

За время присутствия войск из США в Афганистане погибли уже более 2,4 тыс. американских военнослужащих.