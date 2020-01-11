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Двое американских военных погибли из-за взрыва в Афганистане

Двое американских военнослужащих погибли и двое пострадали в результате взрыва фугаса на юге Афганистана, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Минобороны США.

Взрыв произошел в субботу, военные находились в армейском автомобиле. По некоторым данным взрывное устройство сработало в провинции Кандагар.

Ответственность за инцидент взяло на себя движение "Талибан".

За время присутствия войск из США в Афганистане погибли уже более 2,4 тыс. американских военнослужащих.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]