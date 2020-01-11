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Это интересно 11.01.2020 20:00

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультфильмов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, для которого она будет озвучивать мультфильмы, сообщает в субботу сайт газеты The Times.

По данным издания, заработанные Маркл средства будут направлены организации "Слоны без границ", которая занимается защитой животных в дикой природе и борьбой с браконьерством.

The Daily Mail отмечает, что в мае Маркл и ее супруг принц Гарри получили от Disney подарок в честь рождения сына Арчи - акварельную картинку с изображением родителей и Винни-Пуха у кроватки с написанным на ней именем новорожденного.

Газета также сообщает, что принц Гарри интересуется проектами по сохранению африканской дикой природы и в 2017 году стал президентом благотворительной организации African Parks.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от королевских привилегий и зарабатывать на жизнь самостоятельно. В Скотланд-Ярде уже заявили, что в таком случае режим охраны семьи будет пересмотрен.

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Тэги: МЕГАН/МАРК, DISNEY, МУЛЬТФИЛЬМЫ, ОЗВУЧИВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]