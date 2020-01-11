Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультфильмов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, для которого она будет озвучивать мультфильмы, сообщает в субботу сайт газеты The Times.
По данным издания, заработанные Маркл средства будут направлены организации "Слоны без границ", которая занимается защитой животных в дикой природе и борьбой с браконьерством.
The Daily Mail отмечает, что в мае Маркл и ее супруг принц Гарри получили от Disney подарок в честь рождения сына Арчи - акварельную картинку с изображением родителей и Винни-Пуха у кроватки с написанным на ней именем новорожденного.
Газета также сообщает, что принц Гарри интересуется проектами по сохранению африканской дикой природы и в 2017 году стал президентом благотворительной организации African Parks.
Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от королевских привилегий и зарабатывать на жизнь самостоятельно. В Скотланд-Ярде уже заявили, что в таком случае режим охраны семьи будет пересмотрен.
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