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Регион 11.01.2020 19:45

Германия предпримет дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки - Меркель

Германия заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки и предпримет для этого дипломатические усилия, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД", - сказала Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путным в Москве.

По ее словам, "Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием".

"Поэтому мы применим все дипломатические средства для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно не совершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить", - подчеркнула Меркель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]