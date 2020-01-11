"Северный поток 2" можно реализовать, несмотря на санкции США - Меркель

Газопровод "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток" - "в первую очередь экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".