"Северный поток 2" можно реализовать, несмотря на санкции США - Меркель

Газопровод "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции", - сказала она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.
Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток" - "в первую очередь экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".
Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном - ГПС
Президент Алиев соболезнует в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида
Азербайджан обладает оружием,позволяющим победить Армению – министр обороны
Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультфильмов
Азербайджанские моряки спасли трех афганских мигрантов в Ионическом море – ASCO
На фрагментах разбившегося в Иране "Боинга" нет веществ, которые указывают на "ненатуральный" характер крушения или теракт
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
ЕС вновь призвал Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
Путин рассчитывает на прекращение огня в Ливии в полночь
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе