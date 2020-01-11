Путин надеется, что на Ближнем Востоке не дойдет до крупномасштабных военных конфликтов

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на Ближнем Востоке не дойдет дело до крупномасштабных военных конфликтов.

"Что касается ситуации в целом, то, надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там война идет, мы итак видим - с так называемой малой интенсивностью, но это же боевые действия, людей убивают. Это факт", - сказал Путин на совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции.

Он подчеркнул, что крупномасштабных военных действий хотелось бы избежать.

"Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, это для всего мира", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул: "Это приведет к новым масштабным исходам людей с территорий их традиционного проживания, к новым потокам беженцев, и не только в Европу, но и в другие регионы. Это просто гуманитарная будет катастрофа, межрелигиозная катастрофа, экономическая катастрофа, потому что это приведет к разрушению или к огромному ущербу для мировой экономики, для мировой энергетики".

Путин рассчитывает, что совместными усилиями удастся предотвратить такое развитие событий. "Мы для этого и собираемся, в том числе, сегодня с госпожой федеральным канцлером собрались в Москве, чтобы обсудить наши совместные шаги и предотвратить такое неблагоприятное развитие событий", - сказал президент РФ.