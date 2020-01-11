Двое экспертов украинского оборонного ведомства отправлены в Иран в составе украинской группы для расследованием причин крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Мы выражаем соболезнования нашим соотечественникам, а также гражданам Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании, и надеемся, что будет как можно быстрее расследование этого вопроса. Могу сказать, что из Министерства обороны мы отправили в Иран самых лучших наших специалистов. В Главной инспекции Министерства обороны есть часть, которая рассматривает инциденты с военными самолетами. Кроме самого самолета и экипажа, мы отправили туда двух очень квалифицированных человек", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу
"Один из них (экспертов- ИФ), - по словам министра, - рассматривал 15, а другой - 17 инцидентов, они сертифицированы IKAO (Международная организация гражданской авиации - ИФ). У одного - 30 лет летного стажа, другой - инженер по авиатехнике. Они принимали участие в расследовании всех резонансных событий, которые были до этого".
"Поэтому у нас нет сомнений, что со всей информации, которую они смогут получить, мы получим наиболее объективную", - отметил Загороднюк.
По его словам, сейчас Украина ожидает выводов экспертизы, которая определит истинную причину катастрофы.
"Мы знаем, что они признали факт (того, что сбили Boeing 737 - ИФ). Но одно дело - политическое признание факта, а другое дело - как это все было и выводы экспертизы. То есть мы сейчас ждем выводов экспертизы", - подчеркнул министр.
Загороднюк отметил, что Иран полностью сотрудничает с Украиной в этом вопросе, и если украинские специалисты получат всю необходимую информацию, они точно установят причину падения украинского самолета.
"Наши специалисты знают все ракетные системы - российского, украинского и других производств, они смогут четко определить все. То есть, у нас нет никаких сомнений, что при предоставлении достаточных данных, мы определим причину", - пояснил Загороднюк.
Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.
Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.
В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.
Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном - ГПС
Президент Алиев соболезнует в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида
Азербайджан обладает оружием,позволяющим победить Армению – министр обороны
В Минэнерго РФ заявили о транзите российской нефти через Белоруссию в полном объеме
Финансовым директором "Нафтогаза" назначен экс-вице-президент Royal Dutch Shell
РФ достроит "Северный поток 2" сама, максимум до конца I кв. 2021г газопровод заработает - Путин
Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультфильмов
Азербайджанские моряки спасли трех афганских мигрантов в Ионическом море – ASCO
На фрагментах разбившегося в Иране "Боинга" нет веществ, которые указывают на "ненатуральный" характер крушения или теракт
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе