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Регион 11.01.2020 20:30

Путин призвал запустить торговый механизм для расчетов с Ираном INSTEX

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Тегеран вправе рассчитывать на поддержку европейцев, которые обещали разработать механизм для торговых обменов с Ираном.

"Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный независимый от доллара, финансовый механизм для расчётов при торговле с Ираном. Нужно, чтобы институт для торговых обменов INSTEX в конечном итоге все-таки начал работать", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин отметил, что вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который он не мог не обсудить с Меркель, является "чрезвычайно важным не только для региона, но и для всего мира".

Он напомнил, что "после отказа Соединенных Штатов от этой основополагающей договоренности, иранские партнеры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД". "Я хочу это подчеркнуть - именно речь идет о добровольных обязательствах. Хотя и подчёркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки", - отметил российский лидер.

"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию Совместного плана", - подчеркнул Путин.

Специальный инструмент расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) был создан Великобританией, Германией и Францией в январе 2019 года в связи с выходом США из СВПД и восстановлением Вашингтоном антииранских санкций. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция заявили, что намерены присоединиться к INSTEX в качестве акционеров.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАН, INSTEX


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]