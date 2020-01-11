Аэропорт Дубая задерживает рейсы из-за проливных дождей

Аэропорт Дубая из-за проливных дождей и вызванного ими наводнения работает с перебоями, десятки рейсов задержаны и отменены, сообщается в субботу на сайте воздушной гавани.

"Из-за сильных дождей и наводнения аэропорт Дубая в субботу работает с перебоями, которые будут продолжаться до конца дня. Некоторые рейсы были отменены или переправлены в международный аэропорт "Аль-Мактум", — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Пассажирам предлагается перепроверять статус рейсов перед вылетом. Кроме того, поскольку дожди вызвали пробки на дорогах, администрация аэропорта советует добираться до него на метро, а не наземным транспортом.

Департамент "Ситуационно-кризисный центр" МИД РФ также предупредил в субботу, что в "красный" уровень метеоопасности из-за проливных дождей действует на большей части территории Объединенных Арабских Эмиратов.