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Дальнее зарубежье 11.01.2020 20:46

Аэропорт Дубая задерживает рейсы из-за проливных дождей

Аэропорт Дубая из-за проливных дождей и вызванного ими наводнения работает с перебоями, десятки рейсов задержаны и отменены, сообщается в субботу на сайте воздушной гавани.

"Из-за сильных дождей и наводнения аэропорт Дубая в субботу работает с перебоями, которые будут продолжаться до конца дня. Некоторые рейсы были отменены или переправлены в международный аэропорт "Аль-Мактум", — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Пассажирам предлагается перепроверять статус рейсов перед вылетом. Кроме того, поскольку дожди вызвали пробки на дорогах, администрация аэропорта советует добираться до него на метро, а не наземным транспортом.

Департамент "Ситуационно-кризисный центр" МИД РФ также предупредил в субботу, что в "красный" уровень метеоопасности из-за проливных дождей действует на большей части территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДУБАЙ, АЭРОПОРТ, РЕЙСЫ, ЗАДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]