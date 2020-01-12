Украина приведет структуру командования Вооруженных сил в соответствие с принятыми в НАТО стандартами

В краткосрочной перспективе на базе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины будет сформировано Командование объединенных сил ВСУ в соответствующей J-структуре, которая является обязательной для штабов НАТО.
"В краткосрочной перспективе на базе Объединенного оперативного штаба ВС Украины будет сформировано Командование объединенных сил ВС Украины в соответствующей J-структуре. Командование объединенных сил ВС Украины возглавит Командующий объединенных сил, который будет непосредственно подчиняться Главнокомандующему ВС Украины и осуществлять руководство объединенными силами во всех сферах их применения (на суше, в воздухе, на море)", - говорится в опубликованной "визии" (перспективного видения - ИФ) Генштаба о развитии ВСУ на сайте Минобороны в субботу.
Отмечается, что в среднесрочной перспективе автономное функционирование и мобильность, надлежащие бытовые условия для личного состава Командования объединенных сил ВС Украины будут обеспечены путем его размещения в построенном отдельном военном городке с современной инфраструктурой вблизи развитой транспортной сети.
Основным функциональным назначением Командования объединенных сил будет планирование и управление войсками (силами) объединенных сил в операциях по отпору вооруженной агрессии и национальными контингентами и персоналом, участвующим в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, отмечается в документе.
Как сообщалось, ранее в Минобороны сообщили, что J-структура необходима для достижения лучшей совместимости с Вооруженными силами стран НАТО.
"Это типичная структура штабов НАТО. Она является обязательной. Если страна участвует в операциях НАТО, то ее военные части, которые выделяются для участия в этой операции, должны иметь такую J-структуру. Это позволяет эффективно взаимодействовать в процессе операций и боевых действий. Каждая "J" по номеру четко знает, с какой "J" (партнера) ей взаимодействовать", - сказал полковник Сергей Масловский.
Масловский перечислил для журналистов J-структуры, которые созданы или будут создаваться в Генштабе ВСУ: J-1 - вопрос персонала, J-2 - разведка, J-3 - оперативная деятельность, J-4 - логистика, J-5 - оборонное планирование, J-6 - связь и информационные системы, J-7 - подготовка войск, J-8 - ресурсы и финансы, J-9 - гражданско-военное сотрудничество.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном - ГПС
Президент Алиев соболезнует в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида
Миллер: вопросы достройки "Северного потока 2" решаются мощностями Газпрома
Миллер отмечает активизацию стройки продолжения "Турецкого потока" в Болгарии
В Минэнерго РФ заявили о транзите российской нефти через Белоруссию в полном объеме
МГУ готов открыть в Дамаске филиал или школу, решение пока не принято - ректор
В Риме запретили продавать сувениры у популярных туристических достопримечательностей
Королева Елизавета II проведет совещание по поводу будущего принца Гарри
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе