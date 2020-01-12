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Экология 12.01.2020 13:20

В Индии снесли две высотки, построенные с нарушениями экологических норм

Власти южноиндийского штата Керала снесли два жилых комплекса, которые были построены с нарушениями экологических норм, сообщает "Би-би-си".

Сначала снесли фешенебельный 19-этажный комплекс H2O Holy Faith: чтобы уничтожить строение с 90 квартирами понадобилось 212,4 кг взрывчатки. Следом подорвали 16-этажные башни-близнецы Alfa Serene, на что ушло 343 кг взрывчатки.

Как ожидается, в воскресенье, 12 января, будут снесены еще несколько жилых домов. Всего в зданиях "под уничтожение" проживали около 2 тыс. человек. Некоторые из них пришли посмотреть, как рушат их бывшие дома.

Верховный суд Индии в прошлом году постановил, что здания должны быть снесены. Он подтвердил, что местные власти дали разрешение на постройку, не получив одобрения местного органа, занимающегося охраной побережья. В частности, разрушительное наводнение в Керале в 2018 году было во многом усугублено незаконной застройкой.

Жилье в этих домах считалось элитным, в них покупали квартиры банкиры и вышедшие на пенсию топ-менеджеры. Один из жильцов рассказал "Би-би-си", что в 2006 году он купил квартиру площадью 198 кв. м в комплексе Alfa Serene. В пересчете на нынешние деньги она стоила около $70 тысяч. Один из его соседей год назад потратил $176 тысяч.

По данным местных СМИ, власти должны выплатить жильцам временную компенсацию в $35 тысяч.

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Тэги: ИНДИЯ, ВЫСОТКИ, СНОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]