В ООН приветствуют информацию о перемирии в Ливии

Миссия ООН по поддержке в Ливии в воскресенье приветствовала прекращение огня в Ливии и призвала стороны строго его соблюдать, передают западные СМИ.
Миссия ООН по поддержке в Ливии "приветствовала перемирие и призвала стороны конфронтации строго соблюдать перемирие и создать пространство для мирных усилий, чтобы разрешить противоречия посредством межливийского диалога".
Миссия также выразила полную готовность поддержать ливийцев и использовать все свои возможности, чтобы помочь им найти мирное и окончательное решение кризиса в стране.
Ранее в воскресенье в Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара объявили о введении режима прекращения огня. В ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий.
Затем и правительство Файеза Сарраджа в Ливии объявило о перемирии на западе страны. Саррадж заявил, что силы ПНС "оставляют за собой законное право ответить на любую атаку или агрессию, если та последует от другой стороны".
Объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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