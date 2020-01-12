В Тегеран прибыл эмир Катара

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Тегеран в воскресенье, сообщает иранское информационное агентство ИСНА.

Эмир Катара встречается с президентом Ирана Хасаном Рухани, говорится в сообщении.

Это первый визит высокопоставленной иностранной делегации в иранскую столицу на фоне обострения отношений Ирана с США и ситуации, связанной с крушением украинского авиалайнера, сбитого иранской системой ПВО.

По сообщению иранского агентства Фарс, в воскресенье в Тегеран также прибывает правительственная делегация Сирии во главе с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом.

Отмечается, что сирийская делегация обсудит с иранскими коллегами "пути активизации двусторонних отношений и регионального развития".