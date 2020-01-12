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Регион 12.01.2020 13:35

В Тегеран прибыл эмир Катара

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Тегеран в воскресенье, сообщает иранское информационное агентство ИСНА.

Эмир Катара встречается с президентом Ирана Хасаном Рухани, говорится в сообщении.

Это первый визит высокопоставленной иностранной делегации в иранскую столицу на фоне обострения отношений Ирана с США и ситуации, связанной с крушением украинского авиалайнера, сбитого иранской системой ПВО.

По сообщению иранского агентства Фарс, в воскресенье в Тегеран также прибывает правительственная делегация Сирии во главе с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом.

Отмечается, что сирийская делегация обсудит с иранскими коллегами "пути активизации двусторонних отношений и регионального развития".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАТАР, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]