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Дальнее зарубежье 12.01.2020 13:50

В Таиланде прошел массовый антиправительственный забег

Более 13 тыс. человек приняли участие в антиправительственном забеге в воскресенье в Бангкоке, сообщает агентство Associated Press.

Основное требование участников забега - отставка премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи. Забег состоялся в городском парке, он также собрал толпу зрителей, которые подбадривали участников состязания.

На акции развернули плакаты с надписями: "Каждая капля пота - для будущего Таиланда" и "Избавиться от дяди тяжелее, чем от жира на животе". В народе в Таиланде называют премьера "дядей Ту", отмечает агентство.

Протестующие в основном недовольны уровнем развития экономики, они требуют полных демократических свобод, включая свободу выражения.

В 2014 году в Таиланде произошел военный переворот. Тогда военные объявили о роспуске сената, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей. Генерала Праюта Чан-Очу, возглавившего переворот, затем избрали премьером страны.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПРОТЕСТ, ЗАБЕГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]