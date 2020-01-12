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Регион 12.01.2020 14:16

Британский посол заявил, что не участвовал в демонстрации в Тегеране

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, которого на несколько часов задержали в Тегеране, заявил в воскресенье, что не принимал участия в демонстрациях против властей.

"Я могу подтвердить, что не принимал участия ни в каких демонстрациях. Я пошел на мероприятие, которое было заявлено как акция памяти жертв трагедии рейса PS752. Это нормальное желание - оказать дань памяти, некоторые жертвы были британцами. Я ушел спустя пять минут, когда кто-то начал выкрикивать лозунги", - написал он в Twitter.

"Арестовывать дипломатов, конечно же, незаконно во всех странах", - отметил он.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международных прав.

Как сообщалось, акция около университета Амира Кабира в Тегеране в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]