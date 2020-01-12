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Регион 12.01.2020 14:35

В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Британии в Иране

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресенье выразил обеспокоенность в связи с временным задержанием посла Великобритании в Иране Роберта Макэра, которое произошло накануне вечером.

"Очень обеспокоен временным задержанием британского посла в Тегеране в Иране. Полное уважение к Венской конвенции является обязательным. ЕС призывает к деэскалации и пространству для дипломатии", - написал Боррель в Twitter.

Акция в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета около университета Амира Кабира в Тегеране переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международных прав. Сам посол заявил, что не принимал участия в демонстрациях против властей, а пошел почтить память жертв авиакатастрофы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ИРАН, ПОСОЛ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]