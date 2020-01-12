Королева Елизавета II проведет совещание по поводу будущего принца Гарри

Британская королева Елизавета II созвала специальное совещание, на котором должна решиться судьба ее внука принца Гарри и его жены, которые решили отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.
Как напоминает "Би-би-си", герцог и герцогиня Сассекские объявили, что планируют разделять свое время между Великобританиейи Северной Америкой, а также что будут зарабатывать самостоятельно.
Как ожидается, в переговорах в Сандрингемском дворце примут участие Елизавета II, принц Чарльз, его сыновья принц Уильям и принц Гарри, а также жена последнего Меган Маркл, которая находится в Канаде и присоединится к беседе по телефону.
"Би-би-си" отмечает, что пока рано говорить о том, что на встрече будет принято окончательное решение. Как сообщают корреспонденты телерадиокорпорации, самым сложным будет вопрос финансов. Герцог и герцогиня Сассекские заявляли, что намерены стать финансово независимыми. Но журналисты отмечают, что намерение супругов жить в Северной Америке неминуемо повлечет вопросы налогового характера. Кроме того, сообщается, что Букингемский дворец, скорее всего, захочет подписать соглашение, чтобы не дать принцу Гарри и его жене монетизировать их статус членов королевской семьи. СМИ уже обсуждают, что Сассекские несколько месяцев назад зарегистрировали торговую марку Sussex Royal.
Британские СМИ отмечают, что королевская семья была оскорблена заявлением Сассекских, которые не обсуждали свои планы с королевой и буквально поставили ее перед фактом.
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