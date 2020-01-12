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Дальнее зарубежье 12.01.2020 15:20

Тысячи филиппинцев эвакуировали после выброса пепла вулканом близ Манилы

Более 2 тыс. жителей филиппинской столицы Манилы эвакуировали после мощного выброса столба пепла действующим вулканом Таал, передают в воскресенье западные СМИ.

Высота столба пепла составила примерно 1 км, также неподалеку от вулкана ощущались вулканические колебания.

Эвакуация рассматривается как мера предосторожности, поскольку местные сейсмологи зафиксировали движение магмы к кратеру вулкана. Таал расположен в 65 км от Манилы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ВУЛКАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]