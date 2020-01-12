Строительство продолжения газопровода "Турецкий поток" на территории Болгарии (в Софии предпочитают называть его "Балканский поток") в настоящее время активизировалось, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Вы знаете, мы видим, что, да, действительно, наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо более интенсивнее, чем какое-то время тому назад", - сказал он.

Миллер также заявил: "Поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все наши контракты в Болгарии, Греции и Северной Македонии - все контракты которые осуществлялись по Трансбаланканскуому коридору".

Телеканал приводит слова министра энергетики Александра Новака, который выразил уверенность, что Болгария выполнит свои обязательства. "Сегодня работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят".

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в той же программе прокомментировал: "Болгария строит свою газораспределительную сеть. И чем больше газа приходит из России и Азербайджана, тем больше мы сможем по нашему газопроводу транспортировать через Болгарию. Для этого мы готовы. Это мы строим".

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что его страна выполнила часть своей работы, и теперь ждет, когда строительство закончит Болгария: "Мы все построили, но все еще ждем болгар, когда они закончат участок газопровода в своей стране".

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечивает надежные поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. "Турецкий поток" позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС.

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия уже отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд куб. м на входе и 8,6 млрд куб. м - на выходе). В Венгрии идет процедура "Open season" в рамках подготовки к планированию строительства национального отрезка.