"Газпром" уверен, что сможет достроить "Северный поток 2" своими силами, заявил глава ПАО "Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - заявил председатель правления.

Принятые США 20 декабря санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" заставили компанию Allseas остановить работы на магистрали. Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.