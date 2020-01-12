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ТЭК 12.01.2020 16:34

Миллер: вопросы достройки "Северного потока 2" решаются мощностями Газпрома

"Газпром" уверен, что сможет достроить "Северный поток 2" своими силами, заявил глава ПАО "Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - заявил председатель правления.

Принятые США 20 декабря санкции в отношении трубоукладчиков "Северного потока 2" заставили компанию Allseas остановить работы на магистрали. Один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, МИЛЛЕР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]