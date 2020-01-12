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Регион 12.01.2020 16:47

В Тегеране готовятся к возобновлению общественных протестов

На улицах Тегерана размещены отряды полиции после призывов к возобновлению антиправительственных протестов, сообщает агентство Associated Press.

Отряды полиции размещены на улице Вали-Аср, самой длинной в Тегеране, а также поблизости от Тегеранского университета и других общественных мест. Полиция патрулирует город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде.

Накануне акция в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета около университета Амира Кабира в Тегеране переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СТОЛИЦА, ПРОТЕСТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]