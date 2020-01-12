В Тегеране готовятся к возобновлению общественных протестов

На улицах Тегерана размещены отряды полиции после призывов к возобновлению антиправительственных протестов, сообщает агентство Associated Press.
Отряды полиции размещены на улице Вали-Аср, самой длинной в Тегеране, а также поблизости от Тегеранского университета и других общественных мест. Полиция патрулирует город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде.
Накануне акция в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета около университета Амира Кабира в Тегеране переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности.
8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны
Армения продолжает провокации на границе с Азербайджаном - ГПС
Президент Алиев соболезнует в связи с кончиной султана Омана Кабуса бен Саида
Миллер: вопросы достройки "Северного потока 2" решаются мощностями Газпрома
Миллер отмечает активизацию стройки продолжения "Турецкого потока" в Болгарии
В Минэнерго РФ заявили о транзите российской нефти через Белоруссию в полном объеме
МГУ готов открыть в Дамаске филиал или школу, решение пока не принято - ректор
В Риме запретили продавать сувениры у популярных туристических достопримечательностей
Королева Елизавета II проведет совещание по поводу будущего принца Гарри
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе