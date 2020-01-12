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Дальнее зарубежье 12.01.2020 17:15

Стороны конфликта в Ливии обвинили друг друга в нарушении перемирия

Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, сообщает в воскресенье Associated Press.

Поддерживаемое международным сообществом ПНС Файеза Сарраджа заявило, что зафиксировало нарушения перемирия практически сразу после того, как оно вступило в силу. В заявлении не отмечается, какого рода это были нарушения.

В свою очередь бригадный генерал Халед аль-Махджуб из ЛНА заявил, что позиции армии маршала Халифы Хафтара также подверглись удару, но атака была недостаточно крупной, чтобы отвечать на нее.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара объявили о введении режима прекращения огня. В ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий.

Затем и правительство Файеза Сарраджа в Ливии объявило о перемирии на западе страны. Саррадж заявил, что силы ПНС "оставляют за собой законное право ответить на любую атаку или агрессию, если та последует от другой стороны".

Объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Тэги: ЛИВИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]