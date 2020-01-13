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Регион 13.01.2020 20:15

Санкции к металлургам Ирана ограниченно повлияют на мировой рынок - аналитики

Новые санкции США в отношении металлургических компаний Ирана, о которых было объявлено в конце прошлой недели, не окажут существенного влияния на мировую металлургическую отрасль, полагают эксперты.

Согласно обзору Morgan Stanley, санкции будут иметь "ограниченное воздействие" на мировые рынки, так как на Иран, в общей сложности, приходится около 1% от общемирового объема поставок металлов.

Так, по оценкам аналитиков, Иран ежегодно производит около 300 тыс. тонн меди в год, что соответствует около 1,4% мирового производства рафинированной меди. Около 40% катодной меди Иран поставляет на экспорт. При этом у республики существуют планы по увеличению производства до 500 тыс. тонн после запуска в работу в декабре комплекса Sungun Copper (по данным информагентства IRNA, на него приходится около 80% от общего объема выпуска медного концентрата в Иране). Кроме того, к 2022 году Иран планировал нарастить выпуск концентрата меди до 600 тыс. тонн на площадке Sarcheshmeh Copper, сообщало в конце прошлого года IRNA.

По данным Morgan Stanley, которые приводит Bloomberg, Иран в 2018 году произвел около 36 млн тонн железной руды, 47% от объемов которой было экспортировано и соответствует приблизительно 1% общемировых поставок. В то же время в 2019 году объемы экспорта сократились до 33% от общего объема добычи в Иране.

В 2018 году Иран выпустил 24,5 млн тонн стали (1,3% мирового производства), а также экспортировал 9,3 млн тонн полуфабрикатов и готовой металлопродукции (2% мирового), говорится в обзоре БКС. По итогам 9 месяцев 2019 года экспорт иранской стали вырос на 19%, до 5,2 млн тонн.

Аналитики БКС полагают, что новость о санкциях, под которые подпали крупнейшие иранские сталелитейщики, а также три предприятия на Сейшельских островах, и судно, участвующее в передаче продукции, окажет незначительное влияние на мировые цены на сталь, учитывая относительно небольшую долю Ирана на глобальном рынке стали.

Эксперты "ВТБ Капитала" отмечают в своем обзоре, что основные объемы стальной продукции Иран поставляет в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Источник в российской стальной отрасли также подтвердил "Интерфаксу", что направлением экспорта являются страны Юго-Восточной Азии, обратив при этом внимание на то, что открытой статистики по экспорту из Ирана нет. При этом он напомнил, что общие санкции к этой стране уже действовали ранее - и персональные санкции на компании "вряд ли сильно усложнят ситуацию".

Производственные мощности по выпуску Ираном алюминия Morgan Stanley оценивает в 300 тыс. тонн (0,5% от объемов мировых поставок). При этом, по предварительным оценкам, в 2019 году этот показатель сократился до 250 тыс. тонн.

Годовые объемы производства цинка составляют около 150 тыс. тонн (1,1% от мирового объема), свинца - 20 тыс. тонн (0,2% мировых поставок). Эксперты Morgan Stanley обращают также внимание, что новые санкции могут способствовать возникновению финансовых рисков при разработке страной нового месторождения цинка Mehdi Abad с запасами около 400 тыс. тонн.

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