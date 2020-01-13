Зеленский подписал закон об уголовной ответственности депутатов за неперсональное голосование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады".
Как сообщает пресс-служба Офиса президента в понедельник, целью документа является обеспечение надлежащего выполнения народными депутатами полномочий в части обязанности персонального голосования.
Так, законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и регламент Верховной Рады по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.
"В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщалось, 19 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".
За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.
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