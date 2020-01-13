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Регион 13.01.2020 20:47

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ собирается на Украину - источник

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар должен приехать на Украину в ближайшие дни, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, информированный о ходе расследования катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Как сообщалось, 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с президентом Ирана Хасаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

Зеленский сообщил, что также договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев.

Зеленский отметил, что Офис генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины, правительство окажет финансовую помощь семьям погибших, а государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Как сообщалось, по заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова часть украинских специалистов, которые работали в Иране на месте падения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", возвращаются на Украину.

"Часть тех специалистов, которые уже там ненужные, речь идет о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - сказал Данилов интернет-изданию "Радио Свобода".

По его словам, другие украинские специалисты продолжают работу в Иране.

"Все должны оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами - все, кто должны там оставаться, они остались", - отметил секретарь СНБО.

По информации МВД Украины, в состав прибывшей в Иран группы украинских специалистов вошли 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

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Тэги: УКРАИНА, САМОЛЕТ, ИРАН, РАССЛЕДОВАНИЕ


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