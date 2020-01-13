Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2% - Алиев

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%, заявил президент Ильхам Алиев.
«2019 год был удовлетворительным для экономики Азербайджана. В экономике многое было сделано, цифры свидетельствуют о продуманности проводимой экономической политики. Это был год глубоких и всесторонних реформ, они позволят в последующие годы более обеспечить рост ВВП высокими темпами», - сказал Алиев в понедельник на совещании, посвященном итогам 2019 года.
По его словам, рост ВВП в 2019 году составил 2,2%, что является «хорошим показателем». «Рост ненефтяного ВВП составил 3,5%. Рост промпроизводства составил 1,5%, в том числе ненефтяного промпроизводства – 14%. Рост АПК составил около 7%, инфляция – 2,6%, рост номинальных денежных доходов населения – 7,4%», - отметил он.
Алиев подчеркнул, что по итогам 2019 года валютные резервы Азербайджана выросли на $6,4 млрд и достигли рекордного уровня в $51 млрд.
Президент добавил, что положительное сальдо во внешней торговле составило $6 млрд.
В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.
Азизов
Президент Азербайджана поздравил Милановича с избранием на пост главы Хорватии
Алиев провел совещание по итогам 2019 года
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Социальный пакет в 2019г охватил 4,2 млн человек – президент Азербайджана
Иностранные туристы в 2019г потратили в Азербайджане 4,3 млрд манатов - Алиев
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Помпео отказался давать пояснения в конгрессе на слушаниях по Ирану
Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ собирается на Украину - источник
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности депутатов за неперсональное голосование
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
В Баку состоялся творческий вечер ко дню рождения композитора Максима Дунаевского
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе