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Макроэкономика 13.01.2020 20:47

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2% - Алиев

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%, заявил президент Ильхам Алиев.

«2019 год был удовлетворительным для экономики Азербайджана. В экономике многое было сделано, цифры свидетельствуют о продуманности проводимой экономической политики. Это был год глубоких и всесторонних реформ, они позволят в последующие годы более обеспечить рост ВВП высокими темпами», - сказал Алиев в понедельник на совещании, посвященном итогам 2019 года.

По его словам, рост ВВП в 2019 году составил 2,2%, что является «хорошим показателем». «Рост ненефтяного ВВП составил 3,5%. Рост промпроизводства составил 1,5%, в том числе ненефтяного промпроизводства – 14%. Рост АПК составил около 7%, инфляция – 2,6%, рост номинальных денежных доходов населения – 7,4%», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что по итогам 2019 года валютные резервы Азербайджана выросли на $6,4 млрд и достигли рекордного уровня в $51 млрд.

Президент добавил, что положительное сальдо во внешней торговле составило $6 млрд.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВВП, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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