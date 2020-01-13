Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2% - Алиев

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%, заявил президент Ильхам Алиев.

«2019 год был удовлетворительным для экономики Азербайджана. В экономике многое было сделано, цифры свидетельствуют о продуманности проводимой экономической политики. Это был год глубоких и всесторонних реформ, они позволят в последующие годы более обеспечить рост ВВП высокими темпами», - сказал Алиев в понедельник на совещании, посвященном итогам 2019 года.

По его словам, рост ВВП в 2019 году составил 2,2%, что является «хорошим показателем». «Рост ненефтяного ВВП составил 3,5%. Рост промпроизводства составил 1,5%, в том числе ненефтяного промпроизводства – 14%. Рост АПК составил около 7%, инфляция – 2,6%, рост номинальных денежных доходов населения – 7,4%», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что по итогам 2019 года валютные резервы Азербайджана выросли на $6,4 млрд и достигли рекордного уровня в $51 млрд.

Президент добавил, что положительное сальдо во внешней торговле составило $6 млрд.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

Азизов