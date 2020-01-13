Азербайджан рассчитывает на своевременный запуск в 2020г газопровода TAP - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в своевременном запуске в 2020 году Транс-Адриатического газопровода (TAP).

«Строительство четвертого компонента Южного газового коридора (ЮГК) - Транс-Адриатического газопровода - успешно реализуется. Объем выполненных работ превысил 90%. Уверен, что мы в текущем году отметим запуск газопровода TAP в запланированные сроки», - заявил Алиев в понедельник, выступая на совещании по итогам 2019 года.

Глава государства назвал историческим достижением запуск в 2019 году в полном объеме Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), являющего третьим компонентом ЮГК.

«Если бы соглашение по TANAP не было подписано, то работы по Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз не начались, и мы бы не смогли получить дополнительные объемы газа. Это создало бы большие проблемы. В этой связи подписание и досрочный запуск TANAP, а также значительная экономия средств от запланированных (при строительстве –ИФ) являются историческим достижением», - подчеркнул глава государства.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК оценивается в $38 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в четвертом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначены для западных регионов Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год. Поставки азербайджанского газа в Европу по TAP ожидаются в IV-ом квартале 2020 года.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). За 15 лет эксплуатации этого трубопровода он принесет акционерам TANAP $1,45 млрд ежегодных доходов суммарно, из которых 58% придется на долю Азербайджана.

Н.Аббасова