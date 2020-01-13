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Туризм 13.01.2020 21:17

Иностранные туристы в 2019г потратили в Азербайджане 4,3 млрд манатов - Алиев

В 2019 году Азербайджан посетило 3 млн 170 тыс. туристов, они потратили в стране 4,3 млрд манатов ($2,53 млрд), заявил президент Ильхам Алиев.

«В 2019 году Азербайджан посетили 3,17 млн иностранных туристов, что является рекордным показателем. Расходы туристов только посредством банковских карт в Азербайджане в 2019 году составили 1,26 млрд манатов. Подсчеты показывают, что всего иностранные туристы потратили (включая наличными) 4,3 млрд манатов ($2,53 млрд – ИФ.). Я озвучиваю траты в манатах, но на самом деле это валюта. И эта валюта в тоже время один из видов экспорта», - сказал Алиев в понедельник на совещании, посвященном итогам 2019 года.

По словам президента, в макроэкономической стабильности страны это играет большую роль. «Конечно, основные валютные поступления приходятся на нефть и газ, также валютные поступления обеспечивает и ненефтяной сектор, рост которого достиг 14%. Мы и в будущем будем уделять внимание развитию туризма в стране», - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРИСТЫ, ТРАТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]