Иностранные туристы в 2019г потратили в Азербайджане 4,3 млрд манатов - Алиев

В 2019 году Азербайджан посетило 3 млн 170 тыс. туристов, они потратили в стране 4,3 млрд манатов ($2,53 млрд), заявил президент Ильхам Алиев.

«В 2019 году Азербайджан посетили 3,17 млн иностранных туристов, что является рекордным показателем. Расходы туристов только посредством банковских карт в Азербайджане в 2019 году составили 1,26 млрд манатов. Подсчеты показывают, что всего иностранные туристы потратили (включая наличными) 4,3 млрд манатов ($2,53 млрд – ИФ.). Я озвучиваю траты в манатах, но на самом деле это валюта. И эта валюта в тоже время один из видов экспорта», - сказал Алиев в понедельник на совещании, посвященном итогам 2019 года.

По словам президента, в макроэкономической стабильности страны это играет большую роль. «Конечно, основные валютные поступления приходятся на нефть и газ, также валютные поступления обеспечивает и ненефтяной сектор, рост которого достиг 14%. Мы и в будущем будем уделять внимание развитию туризма в стране», - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков