Госбюджет Азербайджана за 2019г исполнен с дефицитом в 0,8% от расходов

Дефицит госбюджета Азербайджана по итогам 2019 года по оперативным данным составил 205 млн манатов против прогноза в 2,022 млрд манатов, заявил министр финансов страны Самир Шарифов.
«Согласно оперативным данным, доходы госбюджета Азербайджана за 2019 год составили 24 млрд 200 млн манатов, что на 4,5% больше прогноза. Расходы госбюджета составили 24 млрд 405 млн манатов (плановое задание выполнено на 97%). В результате дефицит госбюджета составил 205 млн манатов, что в 10 раз меньше прогноза в 2,022 млрд манатов», - заявил Шарифов, выступая на совещании с участием президента, посвященном итогам 2019 года.
Таким образом, дефицит госбюджета составил 0,8% от расходов за 2019 год.
По словам министра, снижение дефицита госбюджета объясняется дополнительными поступлениями от налоговых и таможенных органов, а также экономией госрасходов.
Министр также заявил, что доходы сводного (консолидированного) бюджета Азербайджана составили 33 млрд 818 млн манатов против прогноза в 29 млрд 235 млн манатов (плановое задание исполнено на 115,7%), расходы – 26 млрд 476 млн манатов против прогноза в 27 млрд 371 млн манатов (плановое задание около 97%). В результате профицит сводного госбюджета составил 7 млрд 343 млн манатов, что в 4 раза больше прогноза.
«Это было обусловлено ростом доходов Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР – ИФ), что в свою очередь можно объяснить двумя факторами. Во-первых, более высокой, чем было заложено в госбюджете, ценой на нефть, которая составила в среднем $64-65 (против заложенных $60). Но еще больше влияния оказал рост доходов ГНФАР от управления активами, который составил 3,5 млрд манатов против планового показателя в 1,4 млрд манатов», - заявил Шарифов.
А.Мамедов
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