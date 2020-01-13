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Макроэкономика 13.01.2020 21:35

Внешний долг Азербайджана по итогам 2019г составил 17,2% ВВП, в 2020г может снизиться на 1 п.п. – Шарифов

Внешний долг Азербайджана по итогам 2019 года составил 17,2% ВВП, в 2020 году может быть снижен на 1 процентный пункт, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«По итогам 2019 года внешний долг Азербайджана составил 17,2% ВВП. В 2020 году мы на обслуживание внешнего долга планируем направить 1,7 млрд манатов ($1 млрд). Это позволит нам несколько снизить внешний долг, ориентировочно на 1 п.п.», - заявил Шарифов, выступая в понедельник на совещании с участием президента, посвященном итогам 2019 года.

По его словам, Минфин в текущем году планирует продолжить работу с целью снижения долгового бремени. В частности, Азербайджан планирует погасить дорогостоящие кредиты, взамен привлекать более дешевые кредитные средства.

Президент Ильхам Алиев на совещании поручил Минфину продолжить процесс сокращения внешнего долга. «Мы можем досрочно погасить ряд кредитов. Кроме этого, мы проводим осторожную политику заимствований, в рамках которой кредиты будут привлекаться, в основном, на технологические проекты», - добавил глава государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: ВНЕШДОЛГ, СНИЖЕНИЕ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]