Помпео отказался давать пояснения в конгрессе на слушаниях по Ирану

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел заявил, что госсекретарь США Майк Помпео решил не давать показания в конгрессе, сообщает телеканал NBC News.
Глава внешнеполитического ведомства США отказался участвовать в слушаниях по действиям Вашингтона в отношении Ирана и устранению иранского генерала Касема Сулеймани, намеченных на вторник в комитете по иностранным делам.
Помпео пригласили на слушания на прошлой неделе. В настоящее время госсекретарь проводит рабочие встречи в Калифорнии.
Американские СМИ отмечают, что решение госсекретаря США последовало на фоне недовольства конгрессменов-демократов ситуацией вокруг убийства Сулеймани.
Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что убийство американскими военными командующего Сулеймани не сделало США более безопасным местом.
Американский журнал USA Today и исследовательская компания Ipsos провели опрос американского общественного мнения по поводу убийства Сулеймани и выяснили, что большинство респондентов тоже не видят в ликвидации Сулеймани пользы для безопасности США.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Сулеймани.
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