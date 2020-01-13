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Регион 13.01.2020 21:38

Помпео отказался давать пояснения в конгрессе на слушаниях по Ирану

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел заявил, что госсекретарь США Майк Помпео решил не давать показания в конгрессе, сообщает телеканал NBC News.

Глава внешнеполитического ведомства США отказался участвовать в слушаниях по действиям Вашингтона в отношении Ирана и устранению иранского генерала Касема Сулеймани, намеченных на вторник в комитете по иностранным делам.

Помпео пригласили на слушания на прошлой неделе. В настоящее время госсекретарь проводит рабочие встречи в Калифорнии.

Американские СМИ отмечают, что решение госсекретаря США последовало на фоне недовольства конгрессменов-демократов ситуацией вокруг убийства Сулеймани.

Ранее спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила, что убийство американскими военными командующего Сулеймани не сделало США более безопасным местом.

Американский журнал USA Today и исследовательская компания Ipsos провели опрос американского общественного мнения по поводу убийства Сулеймани и выяснили, что большинство респондентов тоже не видят в ликвидации Сулеймани пользы для безопасности США.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Сулеймани.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, СЛУШАНИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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