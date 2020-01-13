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Транспорт и связь 13.01.2020 21:52

Азербайджан в 2021г завершит строительство новой автомагистрали до границы с РФ – вице-премьер

Азербайджан рассчитывает в 2021 году завершить строительство новой автомагистрали от Баку до границы с Россией, заявил вице-премьер правительства Шахин Мустафаев.

«В 2021 году также завершится строительство автомобильной дороги Баку-госграница с Россией. Это в два раза сократит время прохода грузовых автомобилей через территорию Азербайджана и создаст благоприятные условия для их передвижения по направлению Север-Юг, Север-Запад и Юг-Запад», - сказал Мустафаев в понедельник, выступая на совещании с участием президента страны Ильхама Алиева по итогам 2019 года.

По его словам, в 2020 году начнется строительство автомобильного моста на азербайджано-иранской границе. «Азербайджан совместно с Ираном и Россией ведет работы по развитию транспортного коридора Север-Юг - строятся автомобильные и железные дороги. Азербайджан на своей территории завершил или завершает большую часть работ. В текущем году планируется начать строительство автомобильного моста на границе Азербайджана и Ирана. Думаю, что строительного этого моста завершится в следующем году», - отметил вице-премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля 2018 года распорядился выделить 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу) на строительство новой автодороги от пос. Г.З.Тагиев до границы с РФ. Новая автодорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг", а также даст толчок развитию туризма.

Н.Аббасова

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Тэги: РФ, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]