Банковский сектор в 2020г не должен преподнести сюрпризы – президент Азербайджана

Банковский сектор Азербайджана должен активнее кредитовать реальный сектор экономики, заявил президент Ильхам Алиев.
«В бизнес-кредитовании должен быть такой механизм, чтобы банки были заинтересованы в нем. И Центральный банк должен следить за этим процессом. Конечно, для некоторых банков потребительские кредиты являются более выгодным и легким способом получения дохода, но для экономики страны бизнес-кредиты важнее. Снижение учетной ставки должно привести к сокращению процентных ставок по кредитам и их приближению к ставкам по льготным кредитам, выдаваемым по линии министерства экономики», - сказал Алиев в понедельник на совещании по итогам 2019 года.
Алиев подчеркнул, что банковский сектор является крупным инструментом, который должен поддерживать реальный сектор экономики и «не должен преподносить сюрпризы в этом году».
«Для этого нужен серьезный контроль над деятельностью банков, выдачей кредитов, в том числе, необходим механизм для предотвращения выдачи подозрительных кредитов. Ответственность банковского сектора выросла, так как мы продолжили полное страхование вкладов населения. Несколько лет назад мы пошли на данный шаг для того, чтобы увеличить доверие к банкам. Но я считаю, что в настоящее время доверие к банковскому сектору достаточно высокое, курс маната стабилен уже более трех лет, экономика укрепляется. Поэтому контроль должен быть таким, чтобы избежать сюрпризов. И я считаю, что новые полномочия, данные Центральному банку, поспособствуют этому», - добавил Алиев.
А.Мамедов
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