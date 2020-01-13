Социальный пакет в 2019г охватил 4,2 млн человек – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2020 году продолжится работа по улучшению экономической, транспортной и социальной инфраструктуры в стране.

«В 2019 году была проделана работа по усовершенствованию социальной инфраструктуры. В частности, за 2019 год были отремонтированы и построены 60 медицинских учреждений, 84 школы, из которых 50 школ модульного типа построено в высокогорных, труднодоступных регионах», сказал Алиев на совещании в понедельник, посвященном итогам 2019 года.

По его словам, в 2019 году в Азербайджане было пробурено 345 субартезианских скважин. «В 2020 году будут проведены работы по бурению свыше 400 субартезианских скважин. Уже готов список всех районов и сел, в которых запланированы буровые работы. Они будут осуществлены в течение этого года в рамках инвестиционной программы», - отметил президент.

Глава государства добавил, что в текущем году будут реализованы новые региональные дорожные проекты в направлении границы с Россией, Ираном, Грузией.

По его словам, за минувший год в стране были проложены дороги, общей протяженностью 1,3 тыс. км, хотя первоначально планировалось проложить 1 тыс. км.

«Все региональные инфраструктурные проекты предусмотрены в рамках 4-ой пятилетней государственной программы, принятой в начале прошлого года», - отметил Алиев.

Президент заявил, что в прошлом году были проведены социальные реформы, которые охватили 4,2 млн человек. «В ходе осуществленных реформ в налогово-таможенных сферах, в госбюджет поступили дополнительные средства объемом 1 млрд манатов. Это в свою очередь создало возможность предоставить населению расширенный социальный пакет, который охватил 4,2 млн человек», - отметил он.

В рамках этих реформ в минувшем году минимальная зарплата выросла в 2 раза, минимальная пенсия – на 70%.

Х.Насирзаде