Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8917 RUR   0.0278 GBR   2.2162 TRY   0.2895

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.04 -0.52 Brent 64.98 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 13.01.2020 22:21

Центробанк Азербайджана намерен расширить выдачу микрокредитов - Рустамов

Процентные ставки по бизнес-кредитам, выдаваемым в Азербайджане, в 2018-2019гг снизились на 5 процентных пунктов, заявил глава Центрального банка Эльман Рустамов.

«За последние два года процентные ставки по бизнес-кредитам сократились на 5 процентных пунктов - с 16% до 11%. Тенденция снижения постепенно наблюдается и по другим кредитам. Конечно же, эти показатели не удовлетворяют нас, и мы продолжаем работу в данном направлении. В целом, банкам было выдано 2 млрд манатов средств, которые они могут направить на кредитование», - сказал Рустамов в понедельник на совещании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном итогам 2019 года.

Глава ЦБА отметил, что, несмотря на некоторые недочеты, финансовый сектор Азербайджана демонстрирует положительные результаты. По его словам, в прошлом году кредитование, в целом, выросло на 16%, в том числе бизнес-кредитование – на 11%, потребительское кредитование – более чем 20%.

«В целом, нашей основной целью на 2020 год является расширение доступа, в частности малых предприятий к кредитованию, путем выдачи микрокредитов», - заявил Рустамов.

Глава ЦБА добавил, что по итогам 2019 года срочные вклады населения в манатах выросли на 27%. По его словам, долларизация по вкладам населения в 2019 году сократилась с 62% до 54%, по кредитам – с 38% до 35%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, КРЕДИТЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


SOCAR планирует привлечь кредиты от Центробанка Азербайджана на сумму около 2 млрд манатов Ставки по бизнес-кредитам в Азербайджане снизятся до однозначного уровня – глава ЦБА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]