Центробанк Азербайджана намерен расширить выдачу микрокредитов - Рустамов

Процентные ставки по бизнес-кредитам, выдаваемым в Азербайджане, в 2018-2019гг снизились на 5 процентных пунктов, заявил глава Центрального банка Эльман Рустамов.
«За последние два года процентные ставки по бизнес-кредитам сократились на 5 процентных пунктов - с 16% до 11%. Тенденция снижения постепенно наблюдается и по другим кредитам. Конечно же, эти показатели не удовлетворяют нас, и мы продолжаем работу в данном направлении. В целом, банкам было выдано 2 млрд манатов средств, которые они могут направить на кредитование», - сказал Рустамов в понедельник на совещании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном итогам 2019 года.
Глава ЦБА отметил, что, несмотря на некоторые недочеты, финансовый сектор Азербайджана демонстрирует положительные результаты. По его словам, в прошлом году кредитование, в целом, выросло на 16%, в том числе бизнес-кредитование – на 11%, потребительское кредитование – более чем 20%.
«В целом, нашей основной целью на 2020 год является расширение доступа, в частности малых предприятий к кредитованию, путем выдачи микрокредитов», - заявил Рустамов.
Глава ЦБА добавил, что по итогам 2019 года срочные вклады населения в манатах выросли на 27%. По его словам, долларизация по вкладам населения в 2019 году сократилась с 62% до 54%, по кредитам – с 38% до 35%.
А.Мамедов
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