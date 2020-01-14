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Минэнерго США готовится предоставить документы, связанные с Украиной

Министерство энергетики США начнет подготовку документов, связанных с Украиной, после заключения соглашения с правозащитной общественной организацией American Oversight, говорится в совместном заявлении, поданном в понедельник в федеральный суд Вашингтона.

Соглашение было подписано после того, как American Oversight в октябре подала в суд на министерство энергетики за нарушение закона о свободе информации с требованием предоставить доступ к документам, касающимся общения бывшего министра энергетики Рика Перри с ключевыми представителями администрации президента США Дональда Трампа и украинскими чиновниками.

Организация также запросила документы, касающиеся контактов министерства с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Министерство энергетики согласилось начать публикацию документов, касающихся общения Перри с его бывшим начальником штаба Брайаном Маккормаком, к 28 января. В первый пакет документов также войдут записи, касающиеся президентской делегации на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года.

Еще один пакет документов, частично посвященный связям Перри и Маккормака с Джулиани, планируется опубликовать 4 февраля. Третья часть документов, связанных с Украиной, будет предоставлена к 16 марта.

Перри и Джулиани стали ключевыми фигурами в расследовании Палаты представителей по импичменту президента Трампа.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В конце прошлого года Палата представителей США объявила импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Ожидается, что в январе этого года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

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Тэги: США, УКРАИНА, МИНЭНЕРГО, ДОКУМЕНТЫ


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